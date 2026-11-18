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El estado de sitio en Zacapa e Izabal busca reforzar las acciones de seguridad ante los ataques armados y hechos de violencia.

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El Congreso de la República ratificó este martes 17 de noviembre el estado de sitio decretado por el Gobierno en los departamentos de Zacapa e Izabal, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, por un plazo de 30 días.

La medida fue emitida por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros el pasado 14 de noviembre y publicada en el Diario de Centro América un día después.

Inicia lectura de la ratificación del estado de sitio en Izabal y Zacapa en el Pleno. #EstadodeSitio #Zacapa #Izabal : Wilder López @soy_502 https://t.co/xGHLu07WFF — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 17, 2026

El Ejecutivo justificó la decisión por actividades vinculadas al narcotráfico y organizaciones criminales que han derivado en ataques armados, amenazas y hechos de violencia contra la población y autoridades.

El decreto establece restricciones temporales a determinados derechos constitucionales, entre ellos la libertad de acción, detención legal, libertad de locomoción, reunión y manifestación, así como disposiciones relacionadas con la tenencia y portación de armas.

Durante la vigencia de la medida, las autoridades podrán limitar reuniones y manifestaciones, establecer restricciones a la circulación de vehículos, ordenar detenciones de personas sospechosas de alterar el orden público y realizar allanamientos bajo las condiciones establecidas en el decreto.

El diputado Inés Castillo de la bancada UNE pide hacer enmienda al Estado de Sitio para que la medida se extienda a las cárceles. : Wilder López @soy_502 https://t.co/KRD8bS2bW2 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 17, 2026

Análisis de enmienda

La discusión de las enmiendas al estado de Sitio en Zacapa e Izabal provocó una pausa de casi una hora en la sesión plenaria del Congreso, luego de que los diputados aprobaran inicialmente una propuesta para extender la medida a todas las cárceles del país.

Congreso amplía el estado de Sitio a todas las cárceles y centros de detención del país. (Foto: Organismo Legislativo)

La primera enmienda, presentada por el diputado Inés Castillo, planteaba modificar el artículo 1 del Decreto Gubernativo 8-2026 para incluir los centros de detención preventiva y de cumplimiento de condena en la declaratoria.

Sin embargo, el diputado Ronald Portillo señaló que las personas privadas de libertad ya tienen restringidos determinados derechos y no correspondía aplicar un estado de excepción en las cárceles. En su lugar, planteó que el Ejecutivo intervenga administrativamente los centros penitenciarios y designe responsables para su administración.

Pausa en el pleno: el presidente del Congreso, Luis Contreras, convocó a una reunión con Jefes de Bloque durante la discusión sobre el Estado de Sitio. #EstadodeSitio #Congreso : Wilder López @soy_502 https://t.co/rHLEBqDDun — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 17, 2026

Las modificaciones aprobadas

Después de la pausa, los diputados conocieron dos nuevas enmiendas, la primera, estableció que se faculta a las fuerzas de seguridad del Estado para tomar el control de las cárceles del país.

Una nueva enmienda facultó a las fuerzas de seguridad para tomar el control de las cárceles. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

La segunda enmienda, modificó el artículo 4 del decreto para exceptuar de las limitaciones con el segundo párrafo del artículo 38 constitucional a las empresas de servicios de seguridad que estén debidamente registradas.

El pleno aprobó el decreto con las modificaciones incorporadas, con 147 votos a favor, bajo el Decreto 29-2026.

Congreso amplía el estado de Sitio a todas las cárceles y centros de detención del país. (Foto: Organismo Legislativo)

Violencia en Zacapa e Izabal

La ratificación ocurre después de una serie de hechos violentos registrados en la región.

Entre ellos el asesinato del diputado Julio Portillo, ocurrida en Río Hondo, Zacapa, así como los ataques armados registrados en el municipio de Huité, donde se reportaron hechos violentos en septiembre y nuevamente el 14 de noviembre.

La declaratoria ocurre después de varios hechos violentos, entre ellos ataques armados y la muerte del diputado Julio Portillo. (Foto: RRSS)

Este último ataque ocurrió en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, y dejó cinco personas fallecidas y tres heridas.

Antes de la discusión legislativa, el Ministerio de la Defensa informó que el Ejército desarrolla operaciones en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), Segunda Brigada de Infantería y otras unidades militares.

El despliegue contempla acciones de seguridad en comunidades y sectores de ambos departamentos durante los 30 días establecidos en el decreto.