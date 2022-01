Mujer embarazada y no vacunada muere de Covid-19

La joven madre desconfiaba de las vacunas, razón por la que no quiso vacunarse y ahora dejó en la orfandad a seis niños.

Crystal Hernández, era madre de cinco niños y estaba embarazada de su sexto hijo cuando resultó contagiada de Covid-19.

Tras enfermar, la mujer de 27 años, fue internada de emergencia en donde fue diagnosticada con una neumonía, la cual fue ocasionada por el virus. Tanto Hernández como su esposo dieron positivo a la infección, aparentemente se contagiaron luego de las fiestas de fin de año.

"No estaban vacunados"

Aunque fue intervenida a un centro de atención asistencial, los síntomas de la mujer empeoraron, situación por la que los médicos decidieron practicarle una cesárea de emergencia. Pese a que todo fue un éxito, Hernández falleció a causas de la neumonía.

La joven madre y su familia residían en Pasadena, Texas. Según relató el esposo, no se habían vacunado contra el Covid-19, agregó, que debido a su condición, ella desconfiaba de los biológicos.

La muerte de Hernández conllevó a que sus hijos quedaran únicamente a cargo de su padre, se reportó que el bebé nació a los siete meses y se encuentra sano y salvo.

“Mi esposa y yo hablamos de eso ... Estaba embarazada y simplemente no quería, no se sentía cómoda y yo no iba a ir en contra de sus deseos”, dijo al medio ABC News.

(Foto: Gofundme)

*Con información de Plumas Atómicas.