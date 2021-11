Conmoción en Nueva York: policía agrede a indigente y lo deja inconsciente

Tras recibir una fuerte golpiza por un oficial de policía un hombre en situación de calle quedó inconsciente y sin poder moverse del suelo.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento exacto en el que un agente de policía de Nueva York somete a un hombre indigente y lo golpea.

El hecho causó indignación en los internautas, quienes señalaron que era abuso de autoridad y una acción inhumana contra el hombre.

Las imágenes muestran cómo el agredido intentó levantarse y defenderse, pero fue imposible pues el uniformado lo tiró al suelo para golpearlo cada vez más fuerte.

En plena luz del día

El acto violento ocurrió ante la vista de los transeúntes, quienes observaron la atrocidad, pero solamente se ve que estaban consternados, mientras que otros utilizaron sus celulares para filmar.

Pero otro hecho que causó aún más repudio fue que otro agente de policía que estaba en el lugar se acercó pero no fue para separarlos, sino para quitar las manos del vagabundo que estaban sobre los hombros de su compañero.

Según los medios de esa localidad la víctima quedó inconsciente, pero se desconoce el estado de salud o si fue trasladado a un centro asistencial.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incidente, tampoco se ha emitido un pronunciamiento por parte de la comisaría del condado de Greenwich Village en Nueva York, lugar donde sucedieron los hechos.

Mira aquí el video

Yesterday the NYPD decided to raid a homeless encampment at Tompkins Square Park, and brutally attack people for refusing to clear out of the only home they have. pic.twitter.com/nGlANmtpZb — Read Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire (@JoshuaPotash) November 11, 2021

*Con información de El Heraldo de México.