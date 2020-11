El conmovedor rescate de una niña por inundaciones en Honduras

Las horas pasan y los cuerpos de socorro en Guatemala, Nicaragua y Honduras continúan rescatando personas en diferentes comunidades afectadas por el paso de lo que fue el huracán Eta.

En Honduras se reportan poblados desaparecidos por las lluvias y las fuerzas armadas en conjunto con militares de Estados Unidos realizan el rescate de personas desde lo alto de las casas que quedaron totalmente inundadas.

#JTFBravo is here for our partners & our #WingedWarriors continue rescue operations. /JTF-Bravo esta para apoyar a sus socios y nuestros Guerreros Alados continúan las operaciones de rescate. @Southcom@ARMYSOUTH @USArmy @usembassyhn pic.twitter.com/xdC7oXFwaF — Joint Task Force-Bravo (@jtfbravo) November 6, 2020

MIRA:

El valle de Sula, el más productivo y capital industrial de Honduras, estaba convertido en una enorme laguna al desbordarse los ríos Ulúa y Chamelecón. Las calles estaban cubiertas de agua y las casas parecían islas, desde donde algunas personas, que treparon al techo, pedían ser rescatadas.

El presidente Juan Orlando Hernández envió helicópteros y lanchas militares a esa zona para rescatar a los pobladores en riesgo de ser arrastrados por correntadas.

Our hearts are breaking for our neighbors in #Honduras. We hear your call for help and are working closely with the Honduran government to locate you. We’ve rescued 11 people this morning, but we have many more to go. #TropicalStormEta #PartnerofChoice #DisasterRelief #SOUTHCOM pic.twitter.com/gNjtGlAI7h — Joint Task Force-Bravo (@jtfbravo) November 6, 2020

La hondureña Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dijo que las lluvias asociadas a Eta dejaron 338.563 personas afectadas, 2.764 evacuadas y 2.675 albergadas.