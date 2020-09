“Esta pandemia me ha hecho enamorarme más de mi profesión y de lo que hago”, explica Claudia Najarro, una maestra que visitó recientemente a sus alumnos y los sorprendió con medallas y diplomas.

Claudia explica que luego de la primera visita que les efectuó en agosto pasado, decidió reconocer a los alumnos que han sobresalido en esta pandemia. “Fueron cuatro los más destacados, hubiese querido hacer lo mismo con todos pero es parte de la motivación para el resto”, añade.

La maestra de la Escuela Oficial Rural Mixta Unesco, ubicada en la colonia Santa Isabel I, Villa Nueva, explica que esta iniciativa comenzó hace algunas semanas, y otras maestras la replicaron con el objetivo de motivar a sus estudiantes.

Honor a quien honor merece...!!! Hoy la condecoración fue a domicilio!!! Todos y todas son excelentes... Mis mejores amigos! pic.twitter.com/g5yRVpXHHu — Claudita! (@SalvaGuate00) September 14, 2020

LA PRIMERA VISITA:

“Uno en la escuela ve la realidad por encima, la mayoría de alumnos llega con su uniforme y uno hasta cierto punto no conoce su realidad. En este tiempo los he conocido un poco más y poco a poco ayudamos a todos de una u otra forma”, comenta Najarro, quien recuerda que en una de las visitas a sus estudiantes notó que la vivienda de uno de ellos tenía puesta una bandera blanca. "Le llevamos algunos víveres y comida, pero es algo que no siempre se puede hacer, ellos al final también comían de la refacción escolar", agrega.

Guatemala el país de la eterna tiranía... Donde los pobres son más y más pobres cada Vez , buscando a mis enanos llegó a su casa con bandera blanca y a pesar de todo a pesar de tanto me recibió con una sonrisa. Hasta cuando hasta cuando!??? MALDITA DESIGUALDAD pic.twitter.com/Ei8o1jyRLB — Claudita! (@SalvaGuate00) August 18, 2020

Emocionados

Según la maestra, ambas visitas le llenaron de mucha ilusión, pues sorprendió a los alumnos previo al Día de Independencia.

“Ver su cara de emoción al recibir su diploma y su medalla me llenó el corazón”, explica.

La maestra ya prepara otra sorpresa para sus alumnos por el Día del Niño, “espero darles otra gran sorpresa y con todas las medidas de sanidad, para llegar a verlos y darles un ratito de emoción e ilusión en este tiempo”, agrega.

El centro educativo cuenta con 18 docentes, todas maestras y 575 alumnos de primaria. Claudia en ese sentido lamenta que sí ha existido deserción por la actual crisis económica que atraviesan muchas familias. De los 40 alumnos de su clase, hoy la docente solo cuenta con 32.

“Damos las clases por WhatsApp ya que la mayoría no tiene acceso a Zoom u otras plataformas, les dejamos tareas y actividades, y los padres envían el material cuando pueden conectarse”, añade la maestra.

En agosto pasado, Najarro se hizo viral por acudir a la casa de sus alumnos para darles un motivador mensaje y una pequeña clase.