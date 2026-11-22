¡La época navideña dio inicio en la Ciudad! y estos son los horarios de los bazares.
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En los Bazares Navideños de la Municipalidad de Guatemala se encontrarán productos de temporada y elementos tradicionales para elaborar los nacimientos, como figuras religiosas, musgo, aserrín y otros materiales propios de esta tradición navideña.
Las ventas estarán instaladas del 20 de noviembre al 31 de diciembre.
De 8:00 a 21:00 horas:
- Octava calle (ubicado en la 8a. calle, entre la 5a. y 7a. avenida de la zona 1)
- San Francisco de Asís (7a. avenida final y 39 calle de la zona 3)
De 8:00 a 21 horas pero del 15 al 24 de diciembre extenderán su horario hasta las 22:00 horas, los siguientes bazares:
- 19 calle (19 calle entre la 7a. y 8a. avenida de la zona 1)
- Sexta Calle (en la 6a. calle entre la 7a. y 10a. avenida de la zona 1)
- Sagrario (9a. avenida entre la 6a y 8a calle de la zona 1, a un costado del Mercado Central)