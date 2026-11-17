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Conoce la historia de la familia Helmrich y su influencia en la producción de café, la economía y el desarrollo de Alta Verapaz.

La expansión del café transformó la economía y el paisaje de Alta Verapaz durante los siglos XIX y XX. En ese periodo, varias familias de empresarios alemanes establecieron fincas y complejos productivos en la región.

Entre ellas destacó la familia Helmrich, cuya presencia quedó vinculada a propiedades agrícolas en Cobán, San Pedro Carchá y Tucurú.

Gustavo Helmrich y su esposa, doña Ana Roth, durante una celebración de Navidad en la finca Samac, Cobán, entre 1930 y 1940. (Foto: Cortesía de Verapaseando.HD)

Uno de sus principales integrantes fue August Helmrich, originario de Alemania, quien el 19 de enero de 1883 inició la conformación de la finca Samac, en Cobán. La propiedad se convirtió en el centro de un amplio complejo productivo y albergó uno de los cuatro beneficios de café que funcionaban en el municipio.

Su patrimonio también incluyó las fincas Petet, Sapineb, Samax, Sacumun, Sanimtaka, Chirrixmacan, Champoc, Chijob y Sachal. Además, fue propietario de la finca Chichochoc, la cual vendió en 1904 al empresario Erwin Paul Dieseldorff.

Moneda acuñada durante el mayor auge del café. (Foto: Cortesía de Sociedad De Beneficencia de Cobán)

Otro integrante destacado fue Gustavo Helmrich, nacido en Hamburgo en 1875 y fallecido en 1958. Fue propietario de la finca Champoc y mostró un continuo interés por la experimentación agrícola y la introducción de técnicas de cultivo que también compartió con la población quekchí.

Por su notable estatura, en la región se le conoció como "el Gigante de Samac". Gustavo Helmrich estuvo casado con Ana Roth, originaria de Alemania. Además de destacar por sus conocimientos culinarios y la elaboración de conservas y vinos, Roth ejerció como enfermera y brindó atención a pobladores de la zona, especialmente en casos relacionados con la salud maternoinfantil, según detalla Selvin Gilberto López Peláez, integrante de la Sociedad de Beneficencia de Cobán.

Ermita construida en la finca Samac, como parte del legado religioso vinculado a la familia Helmrich. (Foto: Cortesía de Sociedad De Beneficencia de Cobán)

La pareja también tuvo una importante participación en obras religiosas y sociales: Gustavo Helmrich y Ana Roth financiaron y promovieron la construcción de la ermita de la finca Samac y del cementerio de Cobán, además de donar una imagen de Cristo que fue colocada en uno de los costados del templo.

Algunas de las estructuras de la finca que sobrevivieron de la época alemana. (Foto: Cortesía de Tour museo vivo Samac)

La presencia de la familia se extendió a otras propiedades de Alta Verapaz. Herman Helmrich transfirió en 1894 la finca Santa Margarita, en Cobán, a Erwin Paul Dieseldorff. Asimismo, figuró como copropietario de las fincas Chijalja y Chajcoj, en Tucurú, y mantuvo intereses agrarios en San Pedro Carchá, donde coadministró los predios de Chitap y Aquila.

La presencia de las familias alemanas en Alta Verapaz comenzó a declinar debido a la presión de Estados Unidos y a las medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala durante la Segunda Guerra Mundial, entre las que destacaron la expropiación de fincas cafetaleras y la deportación de ciudadanos alemanes.

Este proceso marcó el final de una etapa de gran influencia alemana en la actividad agrícola y económica de la región.