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Todo está preparado para el show de Molotov en Guatemala, toma en cuenta los parqueos en el lugar.

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Parqueos:

Colegio Liceo Guatemala.

El parqueo tiene un costo de Q75 y es exclusivo para asistentes al concierto.

Los espacios en el Parque de la Industria y sus alrededores serán limitados.

Parqueo 3 del Parque de la Industria.

El cupo es muy limitado.

Parqueo público de la 1.ª avenida de la zona 9

Queda frente a la iglesia Inmaculada de Tívoli.

Toma en cuenta. Foto: ASA Ptromotions.

Buses de traslado al concierto

Desde el Liceo Guatemala podrás abordar buses gratis de ida y vuelta.

Las salidas hacia el concierto serán continuas desde las 16:00 horas. Al finalizar el show, los buses te llevarán de regreso al Liceo. Presenta tu entrada al concierto para abordar.

Para llegar al parqueo, busca en Waze "Liceo Guatemala rotación secundaria" si ingresas por la Torre o "Liceo Guatemala parqueadero" si ingresas por el Portón de la 11.

Antes de salir, busca el correo de Proticket en tu bandeja principal o en la carpeta de spam. La taquilla de Ticketasa abrirá a las 10:00 a. m. en la Puerta 5A.

El ingreso para todas las localidades será por esa misma puerta a partir de las 6:00 p. m.

Desliza para ver todas las recomendaciones y comparte este post con quienes van contigo. ¡Nos vemos mañana!

Horarios e información importante:

Las salidas de los shuttles hacia los parqueos inician a las 16:00 horas.

Las puertas del recinto se abrirán a las 18:00 horas.

El ingreso a todas las localidades es a través de la Puerta 5A.

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