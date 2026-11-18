De manera oficial se revelaron los precios de las localidades para "The last king world tour" de Don Omar en Guatemala, estos son los precios y los pasos para acceder a la preventa.
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Don Omar compartió con su público que regresará al país el 18 de noviembre de 2027 en una imperdible cita en el Estadio Cementos Progreso, el 18 de noviembre de 2027.
La preventa de boletos
Podrás ser uno de los primeros en adquirir tu entrada este jueves 19 de noviembre de 2026.
Pasos para adquirir entradas en la primera fase
Para adquirirlos en la preventa deberás registrarte.
Al completar tu registro recibirás un código de acceso vía correo electrónico.
Toma Nota: el código no garantiza la disponibilidad de boletos, por ello debes ingresar a primera hora.
¿Dónde obtener el código de preventa?
Para registrarte y que te envíen el código de preventa debes ingresar la página oficial de Don Omar, ingresa aquí.
Precios de localidades para "The last king world tour" de Don Omar en Guatemala
General: Q550
Preferencia y Tribuna: Q780
Platea: Q1,650
Mesa Black: Q1,450
Mesa Platinum: Q1,990
Kindom VIP 1: Q4,140 (incluye acceso al VIP lounge, y al kindom VIP, un kit que incluye: CD, poster, una T-shirt del tour y una tote bag).
Kindom VIP 2: Q2,300 (Incluye entrada al kindom VIP, un poster y una t-shirt del tour) estos paquetes no tienen ticket numerado, por lo que se irán llenando según la llegada del público.
Deberás agregar cargo por servicio de ticketera.
¿Dónde comprar los boletos?
Estarán disponibles en página eticket.gt, ingresa aquí.