Conor McGregor es acusado de golpear y romperle la nariz a famoso DJ italiano

Conor McGregor es acusado de golpear y romper la nariz de un famoso DJ italiano de Roma, ya que horas después de bautizar a su hijo en el Vaticano por la mañana, McGregor supuestamente lo golpeó en la cara y le rompió la nariz en una fiesta esa noche, aseguran algunos testigos y el propio agredido.

El popular DJ, cantante y personalidad de la televisión italiano Francesco Facchinetti afirma que el peleador irlandés de UFC le dio un puñetazo en la cara en un club nocturno y le rompió la nariz.

En su último estallido violento del momento es que McGregor supuestamente golpeó a Facchinetti durante una noche de fiesta, pocas horas después de que su tercer hijo fuera bautizado en el Vaticano.

Facchinetti afirma que él y su esposa habían estado de fiesta y "divirtiéndose" con McGregor durante dos horas previas al incidente, antes que las cosas salieran mal. McGregor lo invitó a otra fiesta, y luego le dio un puñetazo en la cara cuando aceptó, rompiéndole la nariz.

A las 2:30 de esta noche fui atacado por el Sr. McGregor ”, dijo Facchinetti en un video de Instagram. “El muy famoso McGregor, que me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivación mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa ".

Facchinetti dice que planea demandar a McGregor.