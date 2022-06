Los cinco consejos básicos para evitar una reinfección por Covid-19

Expertos brindan una serie de recomendaciones para evitar y prevenir reinfecciones por Covid-19.

Una investigación publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences, expone una serie de recomendaciones de bioseguridad para que las personas eviten infectarse nuevamente por el virus del SARS-CoV-2.

De acuerdo con lo citado por expertos, se trata de consejos básicos que además de evitar contagios, funcionan para mitigar la pandemia.

(Foto ilustrativa: El Economista)

Estas son las medidas

Continuar utilizando mascarilla, a pesar que en algunos lugares del mundo ya no sea obligatoria

De preferencia usar mascarillas FFP2

No saludar con la mano

Mantener el distanciamiento social

Lavarse las manos constantemente

via GIPHY

*Con información de Onda Cero.