Consejos para prevenir la depresión en Navidad

Es común que durante las fiestas de Navidad y cierre de año las emociones y sentimientos sean más intensos. Esto no solo incluye aquellos que nos hacen sentir bien sino también momentos tristes, incluso la depresión.

Es posible evitar caer en la tristeza y melancolía. Estos consejos serán de gran ayuda para ti o alguien que conozcas:

Haz un plan

Si te vas a ir de fiesta y habrá bebidas alcohólicas es importante marcar un límite. Si la vivencia se sale de sus manos, lo mejor es hablar al respecto y arreglar las cosas. Si te quedas con el remordimiento, fácilmente te vas a deprimir.

Siéntete bien contigo mismo

Esto tiene que ver con lucir atractivo, arreglarte y sentirte a gusto con tu imagen. Nada de esto incluye prendas costosas ni estereotipos impuestos por la sociedad. Simplemente aceptarte y hacer que sea una fecha especial

Reúnete con amigos, más allá de las fiestas familiares

Es normal que en las fiestas familiares se extrañe a los seres queridos que ya no están vivos, esto naturalmente hará que te sientas devastado. Salir con amigos te ayudará a equilibrar tus emociones.

Se realista y sigue adelante

No puedes fingir que no hay problemas alrededor, lo importante es que sepas afrontarlos y buscar una solución inmediata. No te hundas en circunstancias que parecieran no tener salida. Enfócate en superarte.

