Así puedes vivir la Semana Santa desde casa y en familia

El confinamiento va a hacer que todos vivamos una Semana Santa totalmente nueva y diferente a lo que estamos acostumbrados.

Por ahora no hay sacramento de la eucaristía ni tiempo de compartir, los templos están cerrados y no hay emoción en las calles por procesiones ni alfombras. Sin embarg,o las medidas de distanciamiento social no limitan a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Si eres creyente, es momento de aliarte de la tecnología pues hay multitud de Iglesias que harán retransmisiones en directo de las misas para celebrarlas y asistir desde casa. Podrás ver actividades de tu comunidad y del resto del mundo.

Es momento de vivirla de forma más intensa en familia, haciendo a los pequeños más partícipes de la liturgia de Semana Santa y explicarles el significado de todo ello; también para ti mismo, vivirlo de forma introspectiva, recordar y redescubrir el profundo significado de estas celebraciones.

Sugerencias de actividades:

Coloca en tus balcones y ventanas, tal como si fueran a pasar las procesiones. ¿No puedes disponer de ellas? no te preocupes: es un motivo estupendo para dibujar y recortar con los niños y hacerlas juntos en casa. Si vas a un mercado, intenta conseguir corozo, este le dará un olor especial a tu hogar. Haz tu propio Vía Crucis: solo necesitas hacer las 14 cruces que simbolicen las 14 estaciones, dibújalo con los niños. Este te dará la oportunidad de explicarles cada estación y conversar sobre su significado. Hay muchas familias haciendo sus propias alfombras en el patio, no pierdas la oportunidad de jugar con aserrín y utilizar toda tu imaginación.

Atrévete a crear tus mejores alfombras. (Foto Pinteres)

Celebra la Pascua y quizá sea momento de imitar un poco la tradición norteamericana de la búsqueda de los huevos de pascua. ¡A pintar se ha dicho! mientras tanto, puedes explicarles de dónde viene la tradición. La diversión continuará mientras los buscan por la casa. Busca la etiqueta #SemanaSantaenCasa y verás la ideas que encuentras. Los jesuitas están preparando actividades adecuadas para las familias con hijos pequeños que encontrarás en la web 'www.semanasantaencasa.es', desde ahí podrás guiarlos más fácilmente. Haz procesiones de papel

Busca ideas de Procesiones de Papel (Foto Pinteres)

Viste de morado si gustas, y el viernes de negro. Crea tu huerto en una esquinita de tu casa, el olor de las flores y frutos llenarán tu hogar. No dejes de lado tus platillos de época y mira recetas y anímate a preparar:

Bacalao

Molletes

Garbanzos en dulce o garbanzos en miel

Tamalitos de viaje

Fresco de chilacayote

Pescado a la vizcaína

Fresco de Chilacayote

Chilacayote en dulce

Torrejas





¡No estás solo! Hay millones de creyentes en todo el mundo, pasando lo mismo que tú. Si te sientes mal, aprovecha el momento y piensa en el sufrimiento máximo que padeció quien dio la vida por ti y verás cómo todo se hace más sencillo de llevar.

