Consternación en Chiquimula por muerte de maestro de Educación Física

La muerte de un maestro de Educación Física consternó a una comunidad en Chiquimula, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el hecho.

La comunidad educativa y administrativa de la Escuela Normal de Educación Física en Chiquimula lamentó la muerte de Jorge Mario Diaz Marcos, quien fue atendido en un hospital luego de ingerir una pastilla de uso agrario.

El profesor era reconocido en la comunidad y recientemente publicó que había sido vacunado en un centro de salud del área.

Hace algunas horas, Jorge Mario publicó en su Facebook mensajes religiosos que su familia y amigos replicaron.

“Golpes da la vida, de la cual he salido pero yo sé que mi Dios es grande y misericordioso y él no me abandona y me esta dando estas alas para volar alto. Yo sé que no va hacer fácil, después de la tormenta viene la calma, digamos así es la vida”, escribió.



La familia de Jorge Mario se encuentra consternada, ya que luego de esa serie de mensajes, el maestro transmitió en Facebook el momento en que ingería una pastilla para quitarse la vida.

El hombre fue trasladado a un hospital, sin embargo murió a su ingreso.