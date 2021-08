Diputado Mario Taracena asegura que Estado de Calamidad no está vigente

Mario Taracena Díaz Sol, uno de los firmantes de la Constitución de la República y diputado por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE– señala que el Estado de Calamidad, Decreto 6-2021, no está vigente; tampoco el toque de queda, por no estar ratificado por el Congreso.

"Los constituyentes diseñamos una República con división de poderes, de pesos y contrapesos. El Congreso de Guatemala no aprobó el Estado de Calamidad, por lo tanto no tiene vigencia. No hay toque de queda", señala el congresista en su cuenta de Twitter.

A juicio de Taracena, el decreto quedó sin efecto porque no se aprobó el Estado de Calamidad Pública y asegura que no se aprobará. "No juntaron hoy 81 votos, menos van a juntar 107 mañana para pasarlo de urgencia", remarcó el legislador.

La bancada UNE presentó esta mañana ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para proteger los derechos de los guatemaltecos porque con el Estado de Calamidad no ratificado no se pueden hacer detenciones después de las 10:00 de la noche ni compras por excepción.