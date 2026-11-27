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Un turista asiático desapareció tras caer accidentalmente a las aguas del lago de Atitlán, por lo que Hombres Rana fueron solicitados para dar con su paradero.

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La noche del pasado miércoles 25 de noviembre, un hombre de nacionalidad tailandesa fue reportado como desaparecido, luego de que cayera accidentalmente a las aguas del lago de Atitlán.

Según los primeros datos, el extranjero navegaba a bordo de un cayuco de madera, en jurisdicción del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá cuando sucedió el accidente acuático.

Para atender la emergencia y efectuar el rastreo acuático, Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron y trabajaron de manera coordinada junto a Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), elementos de la División de Seguridad Turística (Disetur) y lancheros voluntarios integrantes del Comité Pro-Bomberos.

Asimismo, se solicitó el apoyo de los elementos de la sección "Hombres Rana", quienes realizaron varias inmersiones de buceo, y han descendido aproximadamente a 130 pies de profundidad con resultados negativos.

"Hoy, es el día 1 de activación y fase inicial de operaciones de búsqueda y localización de la sección de rescate acuático" indicaron los socorristas del casco negro.