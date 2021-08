El contrabando vulnera la economía de los guatemaltecos

Desde agosto de 2020, la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se ha enfocado en generar acciones de prevención y combate al contrabando y otros delitos como fraude, falsificación, piratería y defraudación aduanera.

La comisión se enfoca actualmente en apoyar a las autoridades gubernamentales con insumos técnicos y económicos para dar cumplimiento a las políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito y consolidar una base de datos con información que les permita medir los resultados obtenidos.

Según el informe de las estimaciones de contrabando, publicado por Central American Business Intelligence (CABI) en 2020, la brecha de impuestos no recaudados como consecuencia del contrabando suma un promedio de Q1,750 millones al año, derivado principalmente del IVA doméstico que no se recauda y del ISR no pagado por las bandas contrabandistas.

“El impacto que este ilícito tiene en la sociedad es incalculable y va más allá de un tema de desarrollo económico. ” Axel Romero , gerente de Gestión de CODECOF.

Las personas que suelen comprar mercancía de contrabando perciben un ahorro aparente que en algunas industrias supera el 50% del costo total, tomando en cuenta la diferencia de valor que existe actualmente entre el peso mexicano y el quetzal.

Además, a esto hay que sumar que la mayoría de estos productos se consiguen ofertados puesto que sus fechas de vencimiento están próximas, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas que los consumen.

“ Si hablamos de la falta de empleo, este es un problema que se agrava pues al preferir un producto ingresado de forma ilegal le robamos trabajo a guatemaltecos que los manufacturan. ” Axel Romero , gerente de Gestión de CODECOF.

También se estima que estas estructuras delictivas forman parte del crimen organizado y utilizan el contrabando como mecanismo disuasivo a otros ilícitos como lavado de dinero y tráfico de armas, entre otros.

Una amenaza sanitaria

Los productos que se trasiegan de forma ilegal no cumplen con estándares de calidad o la logística que permita que mantengan sus propiedades de fabricación, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas.

De acuerdo con cifras obtenidas por la comisión, el volumen estimado de contrabando de pollo representa entre el 18 y el 20% del consumo nacional.

El confinamiento del 2020 provocado por la pandemia del Covid-19 también limitó el ingreso de productos y abrió la puerta a nuevas formas de operar redes de contrabando en el país. Surgió, por ejemplo, la modalidad de comprar a través de las redes sociales, ya que los productos eran enviados directamente a los hogares de los consumidores.