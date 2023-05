Los contribuyentes que podrán presentar facturas en papel durante un año más

La SAT otorgará prórroga a ciertos contribuyentes para que continúen presentando facturas en papel durante un año más



Un grupo muy específico de contribuyentes podrá seguir emitiendo facturas en papel mientras logran incorporarse al sistema digital, según detallaron las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El titular del ente recaudador, Marco Livio Díaz brindó declaraciones puntualizando que como parte de los acuerdos alcanzados con los 48 Cantones se logró otorgar la facilidad de que la factura pueda se extendida en papel durante un año para casos puntuales de contribuyentes que se encuentran en lugares sin acceso a internet, no sepa usar tecnología, no sabe leer ni escribir y no sabe hablar español.

"Con 48 Cantones, la alcaldía de Sololá y otras alcaldías nos hemos reunido varias veces estamos discutiendo cinco temas, cómo resolver la factura electrónica donde no hay internet o hay una incapacidad material y llegamos a un acuerdo que va a ser que la SAT va a autorizar donde no haya capacidades materiales, prorrogar más la factura electrónica", indicó.

Desde el 1 de julio 2022 quedó obligatorio que los contribuyentes deben presentar facturas en papel, adherirse al sistema de Factura Electrónica (FEL) y contar con usuario para la agencia virtual de la SAT. Estas son medidas que ha tomado la SAT para optimizar la recaudación tributaria.

Marco Livio Díaz es el Superintendente de la SAT. (Foto: SAT)

Cambios en la emisión del "C/F"

Otro de los acuerdos alcanzados es que se podrá emitir la factura cuyos montos alcancen hasta los 10 mil para que se pueda usar el número de NIT. Cabe recordar que la SAT puso tope a la emisión de facturas con "Consumidor final", las cuales solo se pueden emitir hasta Q 2,500 o bien hasta Q500 por concepto de servicios.

De momento es un acuerdo al que se ha llegado, Díaz aclaró que faltan los instrumentos legales para materializar la medida del uso del NIT. Explicó que la iniciativa de ley para este caso le compete al Ministerio de Finanzas.

A finales de marzo 2023 los 48 Cantones, que paralizaron las ruta Interamericana durante dos días, exigían a la SAT que derogara el Acuerdo Gubernativo 12-2023, que prohíbe la emisión de facturas a Consumidor Final. Desde ese momento ambas partes han estado sosteniendo pláticas para lograr acuerdos.