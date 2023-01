El controversial consejo de Eddy murphy en los Golden Globes

Eddy Murphy cerró con broche de oro su discurso luego de ser homenajeado en los Globos de Oro por su trayectoria.

Durante su mensaje en el escenario el actor, productor y comediante, recibió el galardón a su trayectoria y luego de un emotivo discurso cerró haciendo una broma acerca de la controversial gala de los Oscar en 2022 cuando Will Smith propinó una bofetada al comediante Chris Rock en el escenario en vivo.

"Hay 3 cosas que debes seguir para lograr el éxito, transparencia, longevidad, prosperidad y paz mental, es una huella que he seguido durante toda mi carrera, es muy sencillo, son 3 cosas: paga tus impuestos, cuida tus negocios y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu maldita boca".

Repentinamente los asistentes comenzaron a reír a aplaudir al famoso, que definitivamente dejó huella y rompió el hielo en la elegante noche.

MIRA EL VIDEO:

The biggest round of applause for Eddie Murphy, this year's Cecil B. DeMille Award recipient! Your decades of unbeatable comedy and incredible performances deserve to be acknowledged and celebrated! #GoldenGlobes pic.twitter.com/IWiU6LEmmf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023