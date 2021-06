El controversial dispositivo que cierra los dientes para perder peso

Un innovador dispositivo causa opiniones diversas en el mundo de la salud, pues tiene que ver con la pérdida de peso pero de una forma extrema.

El aparato fue llamado Dental Slim Control y se coloca como una especie de candado en los dientes traseros superiores e inferiores, con el fin de cerrar la boca.

Su objetivo es combatir la obesidad catalogada como una epidemia mundial.

Fue creado por los doctores Paul Brunton, Jithendra Ratnayake, Peter Mei, Arthi Veerasamy de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda y el doctor Jonathan Bodansky de la Universidad de Leeds, Inglaterra.

Brunton, vicerrector adjunto de ciencias de la salud de la Universidad de Otago, explicó que es una alternativa no invasiva, reversible y económica.

¿Cómo funciona el polémico dispositivo?

Consta de aparatos magnéticos con pernos de bloqueo que se fabrican a la medida. El paciente solo puede abrir la boca unos 2 milímetros, por ello estaría obligado a ingerir una dieta estrictamente líquida controlada por un especialista.

Al pasar tres semanas, el usuario podrá soltar los imanes permitiendo el movimiento normal de la boca, todo con el asesoramiento de un dietista experto.

Esta opción ha generado polémica en muchos por ello la universidad explicó:

“Para aclarar, la intención del dispositivo no pretende ser una herramienta de pérdida de peso rápida o a largo plazo; más bien está destinada a ayudar a personas que necesitan someterse a una cirugía y que no pueden hacerlo hasta que hayan perdido peso”.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX — University of Otago (@otago) June 28, 2021