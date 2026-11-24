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Conmebol confirma que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio con 16 selecciones.

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La próxima edición de la Copa América, prevista para 2028, se jugará en Estados Unidos entre 16 combinados nacionales del continente, anunció este martes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De esta forma, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que se disputa desde 1916, se jugará por tercera vez en suelo estadounidense, tras las ediciones de 2016 y 2024.

"La 49 edición de la Copa América se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con 16 selecciones nacionales, las diez de Sudamérica y seis de la Concacaf", dijo la Conmebol en un comunicado.

"Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro de Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio" del año próximo, agrega el organismo rector del fútbol sudamericano.

¡Una historia llena de pasión, emoción y momentos inolvidables! ¡Nos vemos en 2028! https://t.co/N5ad5gyBo2 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

"Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego".

Estados Unidos ya fue sede en 2016 de la Copa América Centenario, ganada por Chile al vencer en la final en penales a Argentina, y en 2024 de la última edición del torneo continental, conquistado por Argentina que derrotó a Colombia en la final.

La Copa América se juega desde 1916, cuando Chile, Argentina, Brasil y Uruguay disputaron su edición inaugural.

Desde Uruguay 1967, año en que debutó Venezuela, la disputan las 10 selecciones sudamericanas y desde la edición de Ecuador 1993 han participado, por invitación, combinados de la Concacaf (México y Estados Unidos en aquella ocasión).

Argentina es el máximo ganador del torneo, con 16 títulos, seguido de Uruguay con 15. Después vienen Brasil con 9; Chile, Perú y Paraguay con dos cada uno y Colombia y Bolivia la ganaron una vez.

*Con información de AFP