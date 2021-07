Copa Oro: La pareja que se hizo viral afirma que no sabe cómo lidiar con la fama

La joven pareja acaparó la atención durante el encuentro entre México y Guatemala, y se convirtió en el tema principal de varios memes.

Alfredo Gutiérrez y Shae Vonstein fueron los personajes que se llevaron toda la atención la noche del miércoles 14 de julio en donde la selección mexicana derrotó tres goles por cero a la de Guatemala, triunfo que le permitió avanzar en la Copa Oro.

Durante el encuentro, que estuvo lleno de emociones y aburrimiento, la joven pareja fue la más elogiada de la noche, hasta el punto de volverse virales en redes sociales.

Los internautas usaron su creatividad para crear una ola de memes, con las diferentes imágenes que pudieron captar. Gracias a eso, ahora la pareja asegura que no sabe cómo lidiar con la "fama" que alcanzaron.

“No sé qué hacer con esta fama, porque yo no vendo nada o no tengo algo para ofrecer. Cómo aprovechar esto. Mis amigos me dicen que nos volvamos influencers o que hagamos algo con esto, pero no sabemos. A lo mejor no hacemos nada y sólo queda como una buena anécdota”, dijo Alfredo a un medio de deportes.

Gutiérrez dijo que su novia es originaria de Dallas, Texas, y que su relación ya lleva más de cuatro años. Aunque no reveló cómo se conocieron, dejó ver que tienen una relación amorosa de otro nivel.

Los narradores deportivos fueron quienes iniciaron con el espectáculo, pues al ser captados por las cámaras narraron a miles de televidentes una historia de amor ficticia, para hacer más amena la cita deportiva.

Mira aquí la historia de amor: