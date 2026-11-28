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El oficial falleció el viernes 27 de noviembre durante una operación militar en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Perú.

El capitán de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), Bruno Rivas Zegarra es uno de los ocho militares fallecidos tras la caída de un helicóptero Mi-17 durante una operación militar en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en Perú.

Rivas integró la tripulación que trasladó al papa León XIV y a su comitiva durante la visita del pontífice al país. El oficial se desempeñó como copiloto de la aeronave FAP 636, conocida como el Papacóptero, la misma que se accidentó el viernes 27 de noviembre.

El capitán FAP Bruno Rivas Zegarra murió junto a otros siete militares en un accidente de helicóptero en Perú. (Foto: vía Infobae Perú)

La tragedia causó consternación en Tambogrande, Piura, localidad de donde era originario. Familiares, amigos y vecinos recordaron su trayectoria y su participación en vuelos de ayuda humanitaria.

El capitán Rivas también fue reconocido por la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, donde cursó sus estudios y formó parte de la promoción 2010.

El helicóptero realizaba una misión de extracción de tres integrantes de una patrulla militar que había efectuado labores de reconocimiento cerca de Sanabamba, Ayacucho, en una zona considerada peligrosa por la presencia de remanentes de Sendero Luminoso (fracciones armadas).

Las causas del accidente continúan bajo investigación. (Foto: vía Infobae)

Según una explicación preliminar del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, el accidente habría ocurrido durante la fase final del aterrizaje, cuando una de las aspas habría rozado un árbol y provocado que la aeronave se volcara. Sin embargo, las causas continúan bajo investigación.

El comandante FAP Enzo Espinoza Roque, piloto del helicóptero, fue el único sobreviviente de los nueve militares a bordo y fue trasladado a Lima para recibir atención médica.