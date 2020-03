En varios países del mundo, los gobiernos han decretado cuarentena a nivel nacional; por lo que las personas solo pueden salir de sus viviendas para ir al supermercado o a la farmacia.

En Guatemala, esta medida no se ha adoptado. En cadena nacional este viernes, el presidente Alejandro Giammattei le pidió a la población seguir su vida con normalidad.

"No queda prohibido por el momento ningún espectáculo. No están prohibidas las clases. No están prohibidos los eventos deportivos, hasta el día de hoy no hay ninguna prohibición para los espectáculos, las procesiones. Vayan al cine, váyanse a la playa, podemos llevar nuestra vida común como siempre lo hemos hecho", señaló el mandatario.

Este sábado, el diputado de la bancada Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas, le pidió a Giammattei que prohíba todas las actividades masivas para evitar contagios de esta enfermedad.

"Si no lo hacemos, la experiencia de los países desarrollados nos ha dicho que nos vamos a acercar a una situación mucho más difícil para nuestro país", advirtió el parlamentario.

Una petición similar hizo el periodista Jorge Ramos, pero a México, asegurando que en países como España e Italia fue un error no prohibir las concentraciones de personas. "Todavía están a tiempo para corregir y prevenir", añade Ramos.

Atención México. Uno de los principales errores que cometieron países con muchos casos de coronavirus, como España e Italia, fue permitir eventos masivos (futbol, festivales de música, etc). Todavía están a tiempo para corregir y prevenir. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) March 14, 2020

La tarde de este sábado, Giammattei transmitirá un nuevo mensaje a la nación luego de que se confirmó el primer caso de Coronavirus Covid-19.