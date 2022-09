Un corredor de bolsa predice quién será el campeón de Qatar 2022

El hombre habría utilizado una forma para dar con los campeones de dos torneos anteriores y ahora lo pone a prueba.

A menos de dos meses que inicie el Mundial de Qatar 2022, los aficionados ya se preparan para pronosticar a los mejores del torneo y atreverse a prever al campeón del certamen.

Sin embargo, un corredor de bolsa, reconocido por tener un gran porcentaje de aciertos, apeló a un modelo que predice quién ganará el próximo Mundial.

Se trata de Joachim Klemen, estratega de Liberum Capital Ltd. y con más de 20 años trabajando en servicios financieros, quien hizo pública su hipótesis hace unos días.

¿Cómo hace la predicción?

El modelo de Klement contempla la fortaleza actual del equipo, pero también otros elementos que no tienen que ver con lo futbolístico, como las variables socioeconómicas.

Según su experiencia en otras investigaciones, dichas variables afectan la actuación de un conjunto de fútbol internacional, tales como la población de cada país o el Producto Interno Bruto. Aunque también incluye condimentos vinculados con “el azar”, según planteó en la citada entrevista.

Además, se jactó de haber acertado en los Mundiales de 2014 y 2018, cuando asegura haber anticipado que Alemania ganaría en Brasil y Francia en Rusia. Y en 2022, el corredor cree que la selección de Argentina, capitaneada por Lionel Messi, se consagrará tras vencer en la final a Inglaterra.

Además, Klemen dijo que Argentina eliminará a España en semifinales antes de ganar la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, luego de los triunfos en Argentina 1978 y México 1986.

Según el experto, Argentina se impondrá en la competición.

Es habitual que varios bancos de inversión hagan sus predicciones antes de las grandes gestas deportivas a partir de los modelos que utilizan en sus trabajos diarios.

“Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, advirtió el agente, por si falla su anticipo.