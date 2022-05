La corte decidió que Johnny Depp y Amber Heard se mantuvieran separados en el juicio

La corte decidió que Johnny Depp y Amber Heard se mantuvieran separados durante el juicio y se establecieron protocolos.

Johnny Depp y Amber Heard no se encontrarán al entrar y salir de la corte ya que se han tomado medidas para mantener separados a los ex mientras se desarrolla el juicio por difamación. Las entradas y salidas de Johnny y Amber son organizadas por agentes de la corte, quienes trabajan con sus equipos de seguridad para escalonar el tiempo y asegurarse de que no se vean.

Johnny Depp y Amber Heard no se encontrarán al entrar y salir de la corte se han tomado medidas para mantener separados a los ex mientras se desarrolla el juicio por difamación.

Fuentes familiarizadas con la situación indicaron que las entradas y salidas de Johnny y Amber son organizadas por agentes de la corte, quienes trabajan con sus equipos de seguridad para escalonar el tiempo y asegurarse de que no se vean.

Cuando la corte hace una pausa para almorzar, se nos dice que Johnny y Amber son llevados a extremos opuestos del palacio de justicia... con agentes escoltándolos a sus propias áreas seguras lejos del público.

Courtroom Moment: #AmberHeard and #JohnnyDepp appear to make eye contact as they almost run into each other in the courtroom at the break. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/NSTXI0Jvrm — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022

La separación se toma muy en serio... en este clip del testimonio de Amber el jueves, se ve a los agentes pararse entre Johnny y Amber para asegurarse de que no se acerquen el uno al otro mientras los llevan a almorzar.

Si bien ha habido una especulación desenfrenada de que Johnny y Amber hicieron contacto visual en ese momento, fuentes cercanas a Amber nos dicen que no se miraron a los ojos. El juicio ahora está en pausa hasta el 16 de mayo, cuando Amber volverá al estrado para recibir más preguntas de su abogada, Elaine Bredehoft, y luego un contrainterrogatorio.

Durante el descanso de una semana, a Amber no se le permite consultar con ninguno de sus abogados, según el juez, porque todavía está en medio de su testimonio... nos dijeron que usará el descanso para descansar un poco, mientras pasa tiempo con su familia, incluida su hermana, que se ha quedado con Amber durante el juicio.

El motivo de la ruptura... el juez va a una conferencia legal. Johnny y Amber sabían que estaba pasando y el juicio se programó en torno a la obligación previa del juez. Los argumentos de cierre se llevarán a cabo el 27 de mayo y luego el jurado comenzará las deliberaciones.