Corte ordena a Trump entregar documentos financieros a fiscal

La Corte Suprema de Estados Unidos infligió un gran revés al presidente, Donald Trump, al dictaminar que un fiscal de Nueva York tiene derecho a acceder a una variedad de documentos financieros del mandatario, incluidas sus declaraciones de impuestos.

El máximo tribunal del país dictaminó, por una mayoría de siete jueces, de nueve, que "ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal".

"El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales", dijo.

Trump por su parte, denunció el jueves ser víctima de un "enjuiciamiento político" después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos.

Ambos casos fueron devueltos a tribunales inferiores para su revisión.

"Todo esto es un enjuiciamiento político", tuiteó Trump. "Gané la Caza de Brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta Presidencia o Administración!".