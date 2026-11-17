-

Los atacantes dispararon en varias ocasiones contra el vehículo en el que se transportaba el periodista, dejándole heridas que de gravedad que le provocaron la muerte.

OTRAS NOTICIAS: Localizan sin vida a pareja de la joven que fue arrastrada por el mar en Taxisco

Un periodista costarricense identificado como Camilo Rodríguez, fue asesinado en un ataque armado este lunes, un hecho inusual en este país que hasta hace unos años era considerado uno de los más seguros del continente.

Rodríguez, de 50 años y quien había denunciado amenazas de muerte, señalaba a capos con nombres y apellidos, y aseguraba haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre nexos del narcotráfico con círculos del poder político y empresarial.

Autoridades costarricenses deberán investigar el móvil del hecho. (Foto: AFP)

El comunicador fue atacado por dos hombres en motocicleta cuando conducía su vehículo por un sector de Santo Domingo de Heredia, a unos 15 km al noroeste de San José, precisó Raúl Rivera, director de la policía.

Los atacantes realizaron "entre nueve y diez disparos", agregó el subjefe del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz.

En los últimos tiempos Costa Rica pasó de ser puente a un centro logístico del narcotráfico. Actualmente registra unos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial.

Según las investigaciones, se efectuaron entre nueve y diez disparos. (Foto: AFP)

Con anterioridad habían denunciado al periodista

La exesposa de Rodríguez, a quien el periodista relacionaba con familiares vinculados al narcotráfico, lo había denunciado por presunto abuso sexual contra sus hijos, lo cual siempre negó.

En agosto de 2025, la actual mandataria Laura Fernández -entonces aspirante a la presidencia- lo denunció por difamación cuando Rodríguez afirmó en un video que su casa fue construida con supuesto dinero del narco.

Rodríguez colaboró con varios medios de comunicación costarricenses escritos, de radio y televisión, aunque hace varios años migró a las redes sociales donde se presentaba como investigador del narcotráfico.

Intentó ser candidato presidencial en 2022 por un partido minoritario, pero la justicia electoral rechazó su inscripción por errores.

*Con información de AFP