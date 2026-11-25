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Anunciaron a Costa Rica como sede de Miss Universo 2027, pero una empresa copropietaria asegura que el evento será en Vietnam.

EN CONTEXTO: Anuncian la sede de la 76 edición de Miss Universe 2027

La elección de Costa Rica como sede de Miss Universo 2027 quedó en medio de una fuerte polémica pública, luego de que las propias redes sociales del certamen difundieran mensajes contradictorios sobre qué país recibirá el evento.

Todo comenzó el martes 24 de noviembre, durante la final celebrada en Puerto Rico. En plena transmisión, la organización presentó un video confirmando que el país centroamericano albergaría la edición número 76 del concurso.

Horas después, la cuenta oficial en Instagram respaldó el anuncio. Sin embargo, la página de Facebook de Miss Universo publicó un comunicado de la empresa Legacy Holding Group (Miss U East) desmintiendo la noticia.

Disputa entre dueños

Actualmente, la organización del certamen se divide entre dos empresas socias que se turnan cada año para elegir el país anfitrión y producir el evento.

Según el comunicado publicado en Facebook, el grupo encargado de la gala de este año (Miss Universe West) no tenía permiso para elegir la sede del 2027. La empresa Miss U East aseguró que ese derecho les correspondía a ellos y que desde junio de 2026 ya habían elegido a Vietnam.

Por esta razón, iniciaron una demanda comercial en Estados Unidos para resolver el conflicto y pedirán una orden legal que impida organizar un evento paralelo.

Además, pidieron a gobiernos, patrocinadores y directores nacionales no firmar contratos relacionados con el anuncio de Costa Rica.

¿Qué dice Costa Rica?

Mientras estalla la disputa empresarial a nivel internacional, la organización local en Costa Rica y el canal televisivo ¡OPA! celebraron en Instagram la llegada del certamen.

En su mensaje, destacaron que el evento convertirá al país en un punto de encuentro internacional y aseguraron que próximamente darán a conocer las fechas y los lugares donde se realizará el concurso.

*Con información de La Nación