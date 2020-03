Covid-19: La exorbitante factura que debe pagar tras recuperarse

La enfermera Danny Askini se califica como "una sobreviviente del cáncer y del Covid-19". Sin embargo, ahora está en un gran aprieto, debido a que el tratamiento que le salvó la vida, podría llevarla a la banca rota.

Su martirio empezó cuando, viviendo en Boston, Estados Unidos, contrajo el coronavirus. Por estar desempleada no pagaba seguro médico, así que no encontraba algún servicio de Salud que le hiciera la prueba.

TE PUEDE INTERESAR:

Luego de tres visitas en la sala de emergencias, finalmente le hicieron la prueba y dio positivo. Gracias a una fuerte defensa de varios médicos, se quedó hospitalizada y recibió tratamiento.

Pero lo peor, según dijo a CBC, estaba por empezar. Ya que al término del tratamiento le pasaron la factura que debía pagar: 35 mil 112 dólares (unos 270 mil 362 quetzales). "Es muy abrumador y aterrador. Me estoy recuperando del linfoma y se siente como un gran revés para mí", lamentó Askini.

Según el reporte de la CBC, este no es un hecho aislado, debido a que unos 27.5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico privado, por ello, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley para que las pruebas se hagan de manera gratuita a quienes no son elegibles.

Sin embargo, la medida no podrá ser utilizada por Askini, debido a que no es de aplicación retroactiva. Además, solo incluye la prueba y no el tratamiento, lo que significa que sus gastos médicos podrían ser de hasta 20 mil dólares (unos 154 mil quetzales).