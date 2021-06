Funcionario de Salud reconoce haber ayudado a que se vacunen familiares de diputados

Diputados han solicitado que se vacune a familiares, según confirmó este jueves un funcionario del Ministerio de Salud.

El director del Área de Salud de Guatemala Central, Augusto Contreras, reconoció este jueves que ha girado instrucciones para que familiares de diputados se vacunen contra el Covid-19, a pesar de que aún no era su turno.

"Yo he dado la orden de vacunar a muchas mamás y papás de ustedes los diputados y lo he hecho. No les tocaba a algunos, pero estaban enfermos y lo hemos hecho", señaló el funcionario durante una citación con el diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez.

El parlamentario criticó esta acción y señaló que se trata de un caso de tráfico de influencias.

#CongresoGT El director del Área de Salud Guatemala Central, Augusto Contreras, reconoció que ha dado órdenes para vacunar contra el Covid-19 a familiares de diputados, a pesar de que aún no les tocaba. @soy_502 pic.twitter.com/rlLJ2PHIV1 — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) June 3, 2021

"¿A cuenta de qué yo, por tener poder político, voy a mandar mi listado?", cuestionó Álvarez en la reunión.

Contreras no dijo qué diputados le han solicitado que se vacune contra el coronavirus a sus familiares.

Defiende vacunación a gobernador

El gobernador departamental de Guatemala, Carlos Waldemar Barillas, y otras 40 personas se vacunaron contra el Covid-19 en la Gobernación Departamental el 1 de junio.

Según Contreras, Barillas tiene más de 60 años, por lo que ya le correspondía la vacunación. "Estaba el señor gobernador y sí se le vacunó. Él aprovechó las circunstancias de que estaba ahí", dijo el jefe del Área de Salud.

El gobernador departamental de Guatemala se vacunó contra el Covid-19 el 1 de junio. (Foto: Gobernación Departamental de Guatemala)

"No soy amigo del gobernador, no crea que le caigo bien", mencionó Contreras.

El diputado dijo tener conocimiento de que entre quienes se vacunaron hay personas ajenas a la Gobernación Departamental y señaló que indagará en el tema.