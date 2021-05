Covid-19 en Guatemala: Últimas noticias del 27 de mayo

Giammattei aseguró que no es su culpa que en el país no hayan vacunas. Además, informó que se habilitará el registro para personas mayores de 50 años y dijo que él será el último en vacunarse.

El presidente Alejandro Giammattei, abordó varios temas este jueves, dijo que no es su culpa que 10 países acapararan el 75 por ciento de las dosis anticovid en el mundo. "Es fácil echarle el muerto a quien gobierna porque no se consigan vacunas. La miopía no permite ver lo que sucede en otros países exactamente igual que en Guatemala" dijo.

El mandatario además aseguró que han vacunado a 19 mil personas al día y que la cartera de salud tiene la capacidad de vacunar a más personas.

Giammattei habló sobre el rechazo de inmunización por parte de personas de comunidades en el interior del país, aseguró que existen líderes religiosos que instan a sus seguidores a no vacunarse contra el Covid-19. Hay municipios en los que ninguna persona se ha registrado para vacunarse.

El mandatario informó que durante los próximos días se habilitará el registro para personas mayores de 50 años que quieran optar por una dosis para combatir el Covid-19.

Según las declaraciones del funcionario existen un alto índice de personas que ya están en edad de vacunarse.

Giammattei asegura que no se ha vacunado y que esperará que toda la población haya recibido la dosis. "Cuando todo el mundo se haya vacunado, si alcanza, me la pongo", señaló.

Alejandro Giammattei tiene 65 años y es médico, por lo que por su edad pudo entrar en la segunda fase y por su profesión en la primera.

