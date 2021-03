¿Se podrá dejar de usar la mascarilla tras vacunaste? Por primera vez se difunden reglas para las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el nuevo coronarivus.

La máxima autoridad sanitaria que investiga y monitorea el avance del covid-19 en Estados Unidos, dio a conocer una guía para las personas que ya recibieron la vacuna.

Destaca que ya pueden reunirse libremente en interiores con otros que también estén inmunizados, pero al aire libre siempre deben usar mascarilla.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informó que las personas vacunadas pueden visitar en un espacio cerrado a personas no vacunadas de un solo hogar, siempre y cuando entre los no vacunados no haya alguien que esté en riesgo de enfermedad.

La visita debe limitarse a un hogar y si se suma un adulto no vacunado y que no sea miembro de ese hogar, la reunión debe ser al aire libre y todos deben usar mascarilla y mantenerse a distancia.

Esta "guía práctica" se utiliza en Estados Unidos, donde de acuerdo con registros oficiales, los casos están disminuyendo.

Sin embargo, funcionarios federales de salud estadounidenses advierten que la flexibilización pronto de las medidas podría generar una cuarta ola de infecciones.

El CDC mantiene el llamado a seguir usando en lugares públicos el cubrebocas y mantener la distancia de 1.5 metros, además de evitar las multitudes.