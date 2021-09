El Covid-19 podría provocar disfunción eréctil en los hombres

Un estudio reciente reveló que el Covid-19 aumenta seis veces más el riesgo de desarrollar disfunción eréctil.

El urólogo estadounidense Ranjith Ramasamy se mostró preocupado por una tendencia en sus pacientes a medida que el Covid-19 se extendía, ya que muchos llegaron con problemas de rendimiento con su pareja.

Al principio se pensó que se trataba de problemas de depresión como resultado del "estrés pandémico", pero los análisis y estudios continuaron y confirmaron que el Covid-19 aumenta el riesgo de padecer disfunción eréctil.

La Universidad de Miami analizó los tejidos de autopsias de los testículos de seis hombres que fallecieron por consecuencia del Cov-Sars-2 y descubrieron residuos del virus en los tejidos de uno de ellos, y en otros tres identificaron la disminución de espermatozoides.

Problemas a corto y largo plazo

No fueron los únicos. Un sobreviviente debió someterse a una biopsia de testículos tres meses después de haber contraído la enfermedad y se mostró que aún tenía residuos del Covid-19.

"Descubrimos que hombres que no habían desarrollado antes este tipo de episodios desarrollaron disfunciones eréctiles bastante severas tras una infección de Covid-19", dijo Ramasamy al National Geographic.

También se han identificado problemas como incapacidad para mantener una erección, niveles bajos de testosterona, dolor testicular, daños en los testículos e incapacidad para alcanzar el orgasmo.

De acuerdo con los análisis de rastreo, los hombres más vulnerables a padecer estas complicaciones son aquellos mayores, con diabetes, problemas cardiacos, hipertensión y obesidad.

Mientras que el profesor en endocrinología y sexología médica de la Universidad Tor Vergata de Roma, Emmanuele Jannini, explicó que el Covid-19 limite la oxigenación, lo que significa que no hay suficiente sangre, esto provoca que las células no reciban el oxígeno suficiente y "sin oxígeno no hay sexo", detalló.