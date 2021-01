Mientras llega la vacuna a Guatemala, es necesario que conozcas algunas recomendaciones que se brindan a nivel mundial.

Aunque te vacunes, la mascarilla seguirá siendo tu principal aliada contra el contagio.

Uso de la mascarilla durante el 2021:

1. Si no te has vacunado, sigue usando el cubrebocas. No hay motivo para dejar de seguir las medidas de prevención.

2. Si no te has vacunado pero ya te enfermaste y superaste el Covid, no importa, sigue usando el cubrebocas. La inmunidad natural dura pocos meses y hay un riesgo considerable de reinfección.

(Foto: AFP)

3. Al recibir la primera dosis de la vacuna, entonces es muy importante que sigas usando el cubrebocas porque la segunda dosis ocurre hasta 21 días después.

“Entre una y otra aún tenemos riesgo de adquirir la infección”, explica Ruth Figueroa, portavoz del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

4. Si ya recibiste las dos dosis y ya pasó una semana, ¿puedes entonces dejar de usar el cubrebocas? La respuesta es no.

Aunque gracias a la vacuna tienes una probabilidad del 90 al 95 por ciento de no enfermarte en caso de contraer el coronavirus, todavía existe la posibilidad de caer en ese porcentaje restante de la población.

“Sabemos que la vacuna nos va a proteger muchísimo, al menos un 95%, pero no un 100%”, indica la doctora Figueroa.

5. ¿Entonces cuándo será posible dejar de usar el cubrebocas?

En pocas palabras, cuando todos se hayan vacunado. En el caso de Covid-19, se requiere alrededor del 70 por ciento de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Pero mientras haya personas no vacunadas, seguirá existiendo el riesgo de transmisión del virus. Esto se debe a que, incluso vacunados, podemos seguir transmitiendo el patógeno.

Recuerda la técnica para colocarla adecuadamente:

*Con información de Televisa y El País

