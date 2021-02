La actriz Ariadne Díaz informó a sus seguidores en redes sociales que volvió a contagiarse de Covid-19.

La protagonista de telenovelas como "Tenías que ser tú" y "El color de la pasión", informó que la enfermedad ahora es más fuerte.

Ariadne contó en las historias de Instagram que ha estado lejos de las plataformas digitales al estar recuperándose de la enfermedad.

“ Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer?. Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar ”

Ariadne Díaz

actriz mexicana