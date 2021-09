Se recupera de Covid-19 grave, pero lo asaltan en la salida del hospital

El paciente había superado la enfermedad y cuando se dirigía a comprar medicina, fue interceptado por asaltantes que le quitaron sus pertenencias y lo dejaron herido en Quetzaltenango.

José Daniel ingresó al hospital de Quetzaltenango tras dar positivo de Covid-19, ahí fue tratado por los médicos hasta que finalmente se recuperó. Sin embargo, antes de regresar a su casa, se dirigía hacia una farmacia para adquirir algunos medicamentos.

En ese trayecto, el joven fue interceptado por un grupo de asaltantes que, además de robarle sus cosas, le propinaron una fuerte golpiza que lo dejó con el rostro casi desfigurado por la inflamación de los golpes.

El joven contó su historia a través de TikTok donde ha recibido muestras de solidaridad por parte de los internautas.

En una entrevista a un medio local, José Daniel relató parte de esa experiencia.

“Estuve 25 días internado, tuve que usar oxígeno algunos días. Cuando me dieron de alta, estaba disfrutando de esa caminata como nunca lo había hecho. Iba a comprar algunos medicamentos que me hacían falta, pero dos motoristas se me atraviesan en el camino, se bajan y se fueron directamente a los golpes. La enfermedad me dejó débil y me fui rápido al suelo donde me siguieron golpeando y me quitaron todo lo que llevaba”, relata tras varios días de recuperación de las heridas.

José Daniel recuerda que la situación pudo ser peor ya que uno de los asaltantes intentó herirlo con un arma.

“Tenía una herramienta con forma de T que intentó darme en el estómago, pude agarrarle la mano y el golpe se desvió a la pierna. Me siguieron golpeando, me pegaron en la cara, en el pecho, pero seguía agarrando el arma. ‘Aquí te vas a quedar, aquí te vas a morir’, me decía uno de ellos. Recordar de eso es fuerte”, resalta.

Joven revela que fue víctima de un asalto por parte de desconocidos en Quetzaltenango.



Los asaltantes le provocaron golpes muy fuertes.



José Daniel se dirigía a una farmacia tras haber salido del hospital tras dar positivo a COVID

Por fortuna, José Daniel pudo librarse de la golpiza y pudo salvarse por segunda vez de la muerte, una por Covid-19 y otra por la violencia.

“Me pude levantar para correr y grité, pero nadie llegó a ayudar. Uno de ellos me persiguió, pero pude escapar. Cuando él escuchó que estaba gritando, prefirió irse del lugar”, destaca.

Tras esa situación, José Daniel compartió su historia en TikTok donde recibió el apoyo de muchos internautas que lamentaron la situación de la que fue víctima de la inseguridad en la ciudad altense.