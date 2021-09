Giammattei se queja de empresarios por oponerse al cierre por restricciones

Luego que el Congreso rechazara el Estado de Calamidad, el presidente Alejandro Giammattei reaccionó molesto con el sector privado organizado y con los diputados.

"Yo miro al sector privado organizado preocupado, porque piensan que 'hoy se va a paralizar el país y vamos a perder la recuperación económica'. No es cierto, no se pierde", dijo el mandatario en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

El Presidente criticó la no aprobación del Estado de Calamidad en el Congreso y los discursos de los diputados de oposición que hablaban de recuperación económica, así como de los empresarios organizados que rechazan los cierres parciales del país para evitar la propagación del Covid-19.

"Para que podamos tener más recuperación económica necesitamos a un pueblo que esté sano. ¿De qué me sirve a mí 2 millones de guatemaltecos infectados, que es la proyección, por no hacer nada? Son 2 millones millones que no van a poder ir a compras de Navidad ni recibir aguinaldo", dijo molesto.

Agregó: "Son 2 millones de personas que viven en la economía informal y que no van a tener acceso a su comida diaria porque están enfermos. Pero eso no lo entienden los que ayer se daban baños de pureza y (decían) que no hay que hacer nada. ¡Claro que hay que hacer!".

Según Giammattei, él no depende de un Estado de Calamidad. "Quien lo quiera entender que entienda. El que tenga oídos que oiga. No hay un solo país en el mundo que no haya enfrentado la calamidad con los cierres, nos guste o no nos guste".

"Pero hay unos que ya sienten que no van a poder vender. Yo quiero ver si van a poder vender si la gente está enferma. No van a poder vender. Hay algunos que les preocupa si van a poder chupar. Igual, si les da y se mueren ya no van a poder chupar porque en el cielo no hay guaro", manifestó.

A decir del Presidente, el país está ahora en "un choque de intereses políticos mezquinos", porque a su criterio, se ha politizado la salud de la gente.