El efecto a largo plazo que afecta a algunos pacientes de Covid-19

Esta enfermedad no solo ataca el organismo sino que también puede llegar a afectar la salud mental de las personas.

José Vanega Santana es un artista musical que en Puerto Rico ha logrado destacar en la radio y la televisión con su música.





El artista recuerda el día que tuvo problemas cuando estaba frente a su público y mientras quería interpretar un tema, las palabras no salían de su boca pues había olvidado la letra.





Esto ocurrió en febrero del 2021 antes que se hiciera una prueba que arrojó que no tenía Covid-19, para descartar padecimientos que tuvo a principios de ese año cuando sí se contagió.





Según el payaso Remi, como se hace llamar artísticamente, explicó que esto se trata de los efectos a largo plazo del Covid que padeció anteriormente.





“No me acordaba de nada, no sabía ni qué iba a decir. Fue un momento angustioso. Mis empleados me miraron, se preguntaban si no escuchaba bien la canción. Fui a donde ellos y les dije que no la recordaba”, explicó.





Según expertos, esto se puede tratar de un efecto llamado “niebla mental”.

El payaso Remi empezó a tener problemas para recordar canciones, diálogos y a olvidar muchas cosas.





Este término fue propuesto por la Escuela de Medicina de Harvard donde describe un estado que contrajeron varios pacientes que padecieron de Covid, quienes resaltaron tener pensamientos confusos, lentos y no precisos.





El artista sí estuvo enfermo, pero fue a principios de 2021 y pensó que lo había superado de buena manera hasta que sufrió este suceso.

Remi ha logrado superar los efectos, pero durante cuatro meses se sentía mal por no realizar cosas tan básicas de su día a día.





Fue tal su padecimiento que empezó a confundir y olvidar cosas cotidianas, en la televisión olvidaba los diálogos que debía decir.





Según especialistas, la Niebla Mental es uno de los síntomas del Covid prolongado que padecen algunas personas.





La Clínica Mayo detalla este padecimiento como síndrome poscovid y que en teoría dura solo cuatro semanas, pero el artista lo tuvo durante cuatro meses.





Las personas mayores son las más propensas a sufrir covid prolongado, pero puede afectar a jóvenes y a personas que no tenían ninguna afección previa.





Además de la confusión y problemas de memoria, algunas personas tienen dificultad para dormir. Hay quien padece fatiga, falta de aire, pérdida de olfato y gusto, dolores musculares, depresión, ansiedad, entre otras afecciones.



Recuperación



Luego de consultar con varios especialistas, estos dijeron que no existe un tratamiento específico para curarlo.

Las recomendaciones principales eran descansar mucho y reducir las cargas laborales. Por su parte, el artista comenzó a pintar, a tomar más días libres y descansar.

El hombre comenzó a enfocarse en la pintura y su memoria ha mejorado desde entonces.

Cambió de hábitos como tomar una hora completa de comida, mejorar la salud mental y fortalecer las relaciones con sus familiares.

El hombre no se confía y todavía mantiene algunas precauciones y ejercicios para saber si su memoria no presenta fallas para saber dónde está, qué hace, por mencionar algunas actividades cotidianas.

*Con información de BBC.