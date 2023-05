Cremas y rojos entre los mejores clubes de Centroamérica

La Concacaf presentó su ranking más reciente en el que Comunicaciones es el equipo guatemalteco mejor ubicado, lo sigue Municipal, Antigua, Cobán y Xela.

Comunicaciones se posiciona como el mejor equipo a nivel nacional y se encuentra en la tercera posición a nivel de equipos centroamericanos, de acuerdo con el ranking de equipos de Concacaf.

Los cremas se ven superados por Olimpia de honduras y Saprissa de Costa Rica a nivel de Centroamérica. Mientras que a nivel regional ocupan la casilla 47.

El listado servirá para definir las cabezas de serie en los diferentes sorteos de las competencia oficiales de clubes de la región.

Comunicaciones supera a Municipal, que se ubica en el segundo lugar de Guatemala. Los Rojos se ubican en la posición 54 del ranking general. En la tercera casilla está Antigua GFC, en la cuarta se encuentra Cobán Imperial y en la quinta posición Xelajú MC.

Mientras que para la nueva Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf están clasificados Comunicaciones con mayor cantidad de puntos logrados durante la temporada 2022-2023 y Cobán Imperial, campeón del Torneo Apertura 2022.