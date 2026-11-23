Antes del amanecer de este lunes 23 de noviembre se registró un ataque armado entre la calzada Roosevelt y el sector de la cuchilla, en El Trébol, zona 11 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que desconocidos dispararan en contra de un hombre, quien al ser evaluado por los socorristas, se constató que ya había fallecido.

Al lugar se presentaron familiares de la víctima y su esposa lo identificó como: Edvin Manrique Valencia Ardufo, de 50 años.

La esposa de la víctima lo identificó como: Edvin Manrique Valencia Ardufo, de 50 años. (Foto: CBM)

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque en contra de esta persona, quien murió debido a la gravedad de las múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP) para que se puedan realizar las diligencias de ley e investigaciones correspondientes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que esto podría complicar la circulación vehicular en el sector. Se recomienda conducir con precaución y de ser posible utilizar vías alternas.

Curiosos se han acercado al lugar de los hechos en donde fue asesinado un hombre. (Foto: CBM)