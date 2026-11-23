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Un hombre que se conducía en un automóvil fue atacado a disparos por desconocidos que le ocasionaron la muerte.

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Un hecho armado fue reportado la madrugada de este lunes 23 de noviembre en la 14 calle y 2a. avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Desconocidos dispararon en contra del conductor de un automóvil, por lo que se dio aviso a Bomberos Municipales para que pudieran evaluar a la víctima.

Sin embargo, tras el arribo de los socorristas, se constató que esta persona que quedó en el interior del vehículo ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Un conductor fue asesinado esta madrugada. (Foto: CBM)

De momento la víctima no ha sido identificada, pero de acuerdo con los bomberos, se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, quien sufrió múltiples impactos de bala.

En el lugar de los hechos quedó el cuerpo dentro del vehículo.

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias de ley y establecer la identidad de la persona, así como las circunstancias en las que ocurrió este crimen.