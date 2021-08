Cristian Romero será nuevo jugador del Tottenham

Messi había pedido al Barcelona la contratación de Cristian Romero, pero la directiva se negó y esto molestó al argentino.

La Juventus dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el Atalanta que se hará con la compra de los servicios del jugador argentino Cristian Romero. Esta operación, a su vez, ha permitido la venta del argentino hacia la Premier League.

A través de un comunicado, la Juventus resaltó que el Atalanta ejerció la opción de compra definitiva del defensor argentino.

“Juventus comunica que la empresa Atalanta, tras el acuerdo firmado el 5 de septiembre de 2020, ha ejercido el derecho de opción por la adquisición definitiva de los derechos de registro del jugador Cristian Romero por una contraprestación de 16 millones de euros, pagaderos en tres años”, reveló el club bianconero.

Atalanta hace uso de la opción por Cristian Romerohttps://t.co/EDtxhM37UV pic.twitter.com/CHkaXHiS1Z — JuventusFC (@juventusfces) August 6, 2021

El Atalanta abonará esa cantidad de dinero a pagar en tres años por el "Cuti" Romero, que tras ser elegido mejor defensor de la Serie A 2020-21 y coronarse campeón de la Copa América con Argentina apunta al Tottenham Hotspur, club con el que según apuntan desde Inglaterra ya habría pasado la pertinente revisión médica.

Los 55 millones de euros que pagarán los "spurs" por Romero convertirán al zaguero de Córdoba en un negocio redondo para la Atalanta, que obtendría una plusvalía de 39 millones de euros.

Polémica en Barcelona

Sin embargo, la partida de Romero a Inglaterra también va manchada con la novela entre el Barcelona y Lionel Messi.

El ahora ex jugador del club catalán había pedido la contratación de Romero para reforzar la defensa catalana, pero la directiva no llegó a concretar esta adquisición, que pudo ser una de las claves para la no renovación de argentino y que ha provocado un terremoto futbolístico en España.

*Con información de Mundo Deportivo