-

Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una de las marcas más importantes de su trayectoria profesional. Este viernes, el atacante portugués llegó a los 986 goles oficiales tras anotar con el Al Nassr frente al Al Ahli, en un compromiso pendiente de la novena jornada de la liga saudí. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo por 3-1.

OTRAS NOTICIAS: Inter Miami de Messi arranca playoffs ante el Columbus Crew de Hagen

Con 41 años, el portugués está cada vez más cerca de alcanzar los 1,000 goles en su carrera, una cifra histórica de la que ahora lo separan únicamente 14 anotaciones. Su nuevo tanto llegó cuando se cumplía el primer cuarto de hora del partido. El delantero definió dentro del área para vencer al portero marfileño Édouard Mendy.

El GOL 986 de CRISTIANO RONALDO en su carrera. https://t.co/wbmG2xrr3p — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 20, 2026

La oportunidad de ampliar su cuenta goleadora apareció poco después. Apenas cuatro minutos después de abrir el marcador, Ronaldo tuvo la posibilidad de firmar su gol número 987 desde los once metros, pero su disparo terminó impactando en el poste derecho. El fallo también privó al Al Nassr de aumentar su ventaja, una situación que terminaría teniendo consecuencias en el resultado final.

Antes de concluir el primer tiempo, el Al Ahli consiguió reaccionar y restableció la igualdad. En el tiempo añadido, el brasileño Galeno aprovechó un pase del inglés Ivan Toney para enviar el balón al fondo de la portería y establecer el 1-1, dejando sin efecto la ventaja inicial conseguida por Cristiano.

Cristiano Ronaldo erró por segunda vez consecutiva un penal. Y ya son tres de los últimos cuatro que ejecutó con la camiseta de Al Nassr https://t.co/gNLfeo1LSO — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 20, 2026

En el complemento, el equipo local tomó el control del marcador y logró darle vuelta al resultado. Al minuto 71, Ivan Toney convirtió una pena máxima para colocar el 2-1, mientras que Roger Ibáñez apareció en los últimos minutos para marcar el tercer tanto y sentenciar el triunfo del Al Ahli.

*Con información de agencias