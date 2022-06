Cristiano Ronaldo es elegido el mejor del año del Manchester United

You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year #MUFC | @adidasfootball — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

El Manchester United destaca que Cristiano también alcanzó varias marcas individuales. "Poco después de su regreso a la institución, el portugués superó los números de Ali Daei para transformarse en el máximo artillero de la historia de las selecciones, mientras que en marzo de este año se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional, deslumbrando al mundo entero una vez más", se lee en el comunicado.

Es la cuarta vez que el premio Sir Matt Busby es otorgado a Cristiano, en los años 2004, 2007, 2008 y ahora en 2022. "En esta ocasión, el luso superó a De Gea y Fred, que habían surgido como fuertes candidatos al título debido a su notable consistencia dentro de la cancha esta temporada", detalla el Manchester United.