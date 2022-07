El viceministro que llamó "pasionales" a los asesinatos de mujeres por extorsión

El funcionario dio declaraciones sobre el tema de las extorsiones y resaltó que los crímenes que se cometen contra mujeres son pasionales.

OTRAS NOTICIAS: Así fue el dramático rescate de la mujer agredida en San Cristóbal

Las declaraciones del viceministro de Seguridad, Carlos Franco Urzúa, han provocado una avalancha de críticas contra él tras referirse a los crímenes que atentan contra la vida de mujeres por temas pasionales.

En sus declaraciones a medios oficialistas, Franco Urzúa hablaba sobre el tema de las extorsiones que afectan a la población con daños tan graves como los ataques que atentan contra la vida.

Dentro de la presentación, se daba a conocer que mujeres han sido víctimas para prestar cuentas bancarias para percibir dinero producto de la extorsión, lo que generaba preocupación entre las autoridades.

“Todas aquellas personas que se ven comprometidas a denunciar y son detectados sufren daño. Aquellas personas que no cumplen con una instrucción, no obedecen, sufren este tipo de ‘justicia’ asesinando a esas personas. Podemos mencionar que otro tema que es interesante es el tema pasional, aquellas mujeres que no cumplen, no obedecen también (son asesinadas), esto impacta en los homicidios”, explicó Franco Urzúa.

Viceministro de Seguridad Carlos Franco resalta que asesinato de mujeres involucradas en extorsiones sufren violencia por temas pasionales “por no obedecer” @soy_502 pic.twitter.com/YgOOUF8yzv — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) July 28, 2022

Críticas al funcionario

Sin embargo, estas declaraciones han generado diversas reacciones en las redes sociales, cuestionando las declaraciones del funcionario.

Las palabras resonaron principalmente en horas de la noche del miércoles luego de la difusión de un video en el que una mujer es agredida por un individuo dentro de un residencial y fue captado por algunos vecinos en video.