Critican a "influencer" por posar junto al ataúd de su padre

Las críticas le llovieron a una "influencer" por posar junto al ataúd de su padre. La red social le ha cerrado la cuenta a raíz de las denuncias y comentarios que recibió.

OTRAS NOTICIAS: Influencer muestra los engaños que se hacen en las redes sociales

La modelo e "influencer" Jayne Rivera recibió duras críticas en las redes sociales por haber posado junto al ataúd abierto de su padre fallecido en una fotografías que escandalizaron.

Rivera, de 20 años, ha asegurando que no ha hecho nada malo y que está siendo víctima de odio y abusos. "No creo que fuera inapropiado", ha subrayado Rivera, que tiene más de 300,000 seguidores en TikTok, en declaraciones al canal NBC 6.

La polémica se originó cuando el pasado domingo Rivera, quien vive en Miami, EE. UU., publicó en la red social las fotos que se tomó junto al féretro de su padre, José Rivera, excombatiente en Afganistán y cuyo ataúd estaba cubierto por la bandera estadounidense.

"Mariposa, vuela lejos. RIP, papá. Eras mi mejor amigo. Una vida bien vivida", escribió Rivera en Instagram junto a las imágenes donde posó sensual con un vestido mini asimétrico, un hombro al aire, medias negras y tacones.

Las críticas en las redes contra ella se le dejaron venir y ella contestó a algunos señalamientos. Ante ello, la red social le cerró la cuenta. "Era mi padre y yo puedo postear lo que quiera de mi padre. Él no se hubiera enfadado por esto, creo que me está mirando desde arriba y diciendo: esa es mi chica", declaró.