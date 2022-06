Las fuertes críticas de los jueces a Nelson Carreras tras cantar en "La Academia"

Nelson Carreras recibió críticas positivas y no tan favorables luego de su presentación el primer concierto de "La Academia 20 Años".

Tras el show, solo 15 participantes ingresaron a la casa donde serán formados por los más estrictos y conocidos maestros. Roberto Poot fue eliminado tras cantar "Mariposa Tecknicolor" de FIto Paez.

El representante de Guatemala fue felicitado por la dura Lolita Cortés, algo bueno, tomando en cuenta que es una crítica dura de sorprender, sin embarg,o no se salió con la suya con el resto de jueces.

"Mi amor hay que llevarlo en el alma también, que se note en el escenario y los tonitos agarrarlos, tienes un angelote, tienes talento y creo que puedes llegar a ser un gran peleador en esta temporada de "La Academia", le aconsejó Ana Bárbara.

"Es la primera vez que vemos esta noche una coreografía, gracias, estaba aburridísimo esto, se estaba cayendo, nos estamos yendo al pozo, una cosa tremenda eso de tener estos alumnos, con esta selección de canciones tan triste de verdad, ha sido un refresh, nos refrescaste Nelson, ha sido mejor que la vez pasada que se te olvidó la canción y llorabas por las calles y los pasillos de aquí, sabes que puedes hacerlo y lo hiciste muy bien", le dijo Lolita cortés.

Arturo López Gavito no tuvo piedad con Carreras y dijo que no estaba satisfecho.

"Con toda honestidad no me gustó nada como cantaste, tuviste desafinaciones constantes pero ese momento donde bailaste y el ballet te acompañó creo que fue tu mejor actuación, si quieres persistir en este proyecto vas a tener que, por lo menos dar un esfuerzo, es decir, te vi como si hicieras el favor de estar en el escenario y aquí no viene a hacer ningún favor a nadie, tienes que prepararte y tienes que hacerlo mejor".

Horacio Villalobos lo bajó un poco de la nube con su opinión: "Bien, cantas tienes chispa pero no sé por qué siento que puedes frivolizar cualquier canción, por esa sonrisa que tienes en tu rostro ojalá y te vean en la próxima gala con ganas de interpretar algo y que no sea únicamente una diversión, tienes talento, sí, tienes que trabajarlo, sí".

ESTE ES EL VIDEO:

Así fue criticado #NelsonCarreras tras su interpretación en el primer concierto de @LaAcademiaTV @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/cREVlpM58Z — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 13, 2022