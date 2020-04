El crucero que salvó del coronavirus a más de dos mil pasajeros

View this post on Instagram

Un oasis en el océano, lejos de la pandemia: "Aquí la vida es como antes, este crucero nos ha salvado la vida".⠀ ⠀ Ahora mismo, mientras usted está encerrado en casa o haciendo cola en el supermercado disfrazado de cirujano, hay cerca de 200 españoles tomándose unas cervezas bajo el sol, jugando al voleibol con una calzoneta estampada con palmeras, corriendo por una pista de atletismo (y no por el pasillo de su apartamento) y bailando en una discoteca. Bailan pegados, de hecho.⠀Lo que hace unos días parecía una odisea se ha convertido de repente en el paraíso. Esos 200 españoles navegan junto a otros cerca de 2.000 turistas en el Costa Deliziosa, un gigantesco crucero de lujo de casi 300 metros de eslora y 12 cubiertas que partió desde Barcelona el pasado 11 de enero para dar la vuelta al mundo durante casi cuatro meses, cinco continentes, 39 destinos y tres océanos. Y ahí sigue, en mitad de uno de esos océanos mientras en tierra todo ha cambiado para siempre. Celebran su suerte pero esperan que el Gobierno les permita desembarcar en España.⠀ ⠀ #Crucero #Pandemia #Coronavirus