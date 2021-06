¿Cuál será el próximo equipo de Sergio Ramos?

Estos son algunos de los equipos que podrían estar interesados en el excapitán madridista.

EN CONTEXTO: Sergio Ramos dice adiós al Real Madrid tras 16 años con el club

Luego de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid el pasado miércoles 16 de junio, la gran pregunta de todos los aficionados es ¿Dónde jugará el excapitán del Real Madrid la próxima temporada?

Una de las opciones estaría en Italia, o en la Premier con el United y donde hay quien le ha vinculado al City de Guardiola.

En el caso del PSG no parece estar interesado, del mismo modo que tampoco se le ve en China. Y el Sevilla sería un regreso al lugar donde empezó.

Sin embargo, Sergio Ramos compareció ante los medios esta mañana luego de oficializar su salida del Real Madrid en una emotiva despedida este jueves. Cuando se le consultó sobre su futuro, Ramos aún no reveló adónde se irá, aparentemente seguirá estudiando ofertas y elegirá la que mejor sea para él y su familia.

"Todavía no lo sé, el Sevilla es el otro equipo que llevo en mi corazón, pero no creo que se pueda dar. Tampoco me pondría la camiseta del Barcelona, es un no rotundo", resaltó cuando se le cuestionó si habría la posibilidad de vestir esa camiseta.

¿Volvería al Sevilla o ficharía por el Barça? @SergioRamos, más tajante que nunca en ambos casos...



Sigue EN DIRECTO la rueda de prensa: https://t.co/VWQarCNQdj pic.twitter.com/ipkHlZahmg — MARCA (@marca) June 17, 2021

El futuro de Sergio Ramos sigue siendo incierto, pero no cabe duda del legado que dejó en el Real Madrid.